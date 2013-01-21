В Киеве врачи перечислили деньги за несуществующий рентгенаппарат

Прокуратура Деснянского района Киева внесла в Единый государственный реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении в отношении должностных лиц районной поликлиники №1, которые подделали бухгалтерские документы и перечислили бюджетные средства за рентгеновский аппарат, который фактически в больницу не поставлен

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Деснянского района столицы, отметив, что действия должностных лиц квалифицированы по признакам преступлений по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).

Установлено, что в декабре 2012 года администрацией поликлиники заключен с ООО «Завод рентгеновского оборудования «Квант» договор купли-продажи рентгеновского цифрового аппарата стоимостью 746 тыс. грн.

Прокурорской проверкой установлено, что медицинским заведением на основании расходной накладной бюджетные средства по договору купли-продажи перечислены в полном объеме.

В тоже время, как выяснилось, медицинское оборудование обществом поставлено не было, а расходную накладную врачи подделали.

По законодательству, перечисление бюджетных средств осуществляется исключительно после поставки оборудования, подчеркнули в прокуратуре.

Осуществление досудебного расследования в уголовном производстве поручено Деснянскому райуправлению милиции.