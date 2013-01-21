Для врачей “скорой” нужна зарплата в 8 тыс. грн

Главный врач Киевской городской станции скорой помощи Анатолий Вершигора считает, что заинтересовать врачей работать в службе “скорой помощи” должна быть заработная плата в размере не менее 8 тысяч гривень и обеспечение безопасности их работы, поскольку на сегодняшний день на них нападают и бьют во время вызовов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Вершигора сказал во время расширенного совещания КГГА, на котором обсуждалось состояние введения в столице Закона Украины “Об экстренной медицинской помощи”.

По его словам, на сегодняшний день работа врачей и другого медперсонала в бригадах скорой и экстренной медпомощи тяжелая, ответственная и опасная. Поэтому в этой сфере есть проблема с обеспечением персоналом.

“Вернуть врачей, которые имеют соответствующее образование, но идут работать в частные клиники или другие сферы, можно только зарплатой. Молодой специалист получает очень мало. Чтобы получать нормальную заработную плату, он должен отработать 7-10 лет. Нужна базовая зарплата, зная зарплату в частных клиниках и местах, куда они идут работать, не менее 8 тысяч гривень”, - сказал А.Вершигора, отвечая на вопрос председателя КГГА Александра Попова, как обеспечить персоналом бригады “быстрой”.

А.Вершигора отметил, что в частных клиниках врачи получают не менее 6 тысяч гривень. Сегодня в Киеве врачи “скорой помощи” получают 4 тысячи 276 гривень, из которых должностной оклад составляет 42%, или 1 тысяча 796 гривень; обязательная доплата – 25%, или 1 тысяча 77 гривень и не обязательная доплата - 33% заработной платы, или 1 тысяча 403 гривни. Это, по его словам, цифры, которые были в 2012 году.

Кроме того, главный врач городской станции “скорой помощи” отметил большое количество случаев нападения на медперсонал, который выезжает по вызову.

Кроме того, он обратил внимание на зарубежное законодательство, которым персоналу “скорой” разрешено не выходить из машины для предоставления медицинской помощи пострадавшему, если нет угрозы жизни последнего, но есть угроза для жизни медработников. Он предложил оснастить службы “скорой помощи” и приемные отделения больниц, где чаще всего случаются нападения на врачей, кнопками экстренного вызова охраны.

По данным Департамента здравоохранения КГГА, бригады «скорой» обеспечены врачами лишь на 63%, то есть остальные машины выезжают на вызовы лишь со средним и младшим медперсоналом. При этом, 67% медработников «скорой» - это женщины.