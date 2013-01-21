В Винницкой области поездом смертельно травмирована женщина

На железнодорожному пути грузового парка «Подольский» ст. Жмеринка Винницкой области поездом смертельно травмирована женщина, сообщает ТУ МЧС в Винницкой области.

По сообщению, 20 января в 12:50 поступило сообщение, что на железнодорожном пути грузового парка «Подольский» ст. Жмеринка маневровым поездом был совершен наезд на 71-летнюю жительницу села Подольское, которая пыталась перейти пути.

Женщина от полученных травм погибла на месте происшествия.

Обстоятельства устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 16 января житель г. Козятин Винницкой области погиб под колесами поезда.