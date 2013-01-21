В Карпатах остается опасность схода снежных лавин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Гидрометцентра Украины Николай Кульбида сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“В Карпатах сохраняется лавиноопасный период”, - сказал Н.Кульбида.

Кроме того, по его словам, на протяжении 21 и 22 января в реках бассейна Закарпатья в связи с осадками ожидается повышение уровня воды, максимум, до 1 м, местами до 2-2,5 м.

“Но это обычное природное явление, и какой-то угрозы оно не несет”, - отметил директор Гидрометцентра.