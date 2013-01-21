Тернопольщина: в результате переохлаждения погиб 53-летний мужчина
11:01, 21 января 2013Новости регионов
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В Тернопольской области в результате переохлаждения погиб 53-летний мужчина. Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, трагедия произошла вчера в Шумском районе. Тело мужчины обнаружили близ села.
По данным спасателей, предварительная причина смерти – общее переохлаждение организма.
Как сообщал УНИАН, 10 января в Тернопольской области в результате переохлаждения погибла 90-летняя женщина.
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