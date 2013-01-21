Родители, бросившие сына на улице, выплатят ему 4 тыс. грн

Подольской районный суд Киева удовлетворил иск прокуратуры района и взыскал с родителей, бросивших трехмесячного мальчика на улице, более 4 тыс. грн безосновательно выплаченной помощи по рождению и достижению ребенком трехлетнего возраста.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Подольского района столицы.

Как отмечается в сообщении, в январе 2011 года киевлянка родила сына, которого через три месяца бросила самого у дома № 26 на ул. Мостицкой.

Ребенка забрали работники Подольского райуправления милиции и службы по делам детей райгосадминистрации и сразу же отвезли в Киевскую детскую больницу № 9.

Впоследствии мальчик был устроен в дом ребенка им. Городецкого, где он находится и до настоящего времени на полном государственном иждивении. А отец и мать брошенного ребенка в апреле прошлого года судом были лишены родительских прав.

Прокурорской проверкой установлено, что мать, даже после того, как оставила сына на улице, некоторое время еще ходила получать материальную помощь на ребенка.

По расчетам Управления труда и социальной защиты населения Подольской РГА, женщине излишне выплачено более 4 тыс. грн, которые, к тому же, она со своим мужем потратила на приобретение спиртных напитков.

Таким образом, суд поддержал позицию прокуратуры и взыскал с бывших родителей незаконно получены средства на лицевой счет мальчика, открытый домом ребенка в учреждении банка.