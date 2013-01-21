В горах вторые сутки продолжаются поиски туристов из Киева

В Закарпатской области вторые сутки продолжаются поиски двух туристов из Киева, которые 19 января из села Пилипец Межгорного района пошли на г. Гемба и не вернулись.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

«По состоянию на 7 часов 21 января туристы не найдены, поисково-спасательные работы продолжаются», - говорится в сообщении.

К поискам привлечены территориальные подразделы МЧС, Гослесагентства, работников милиции и местных жителей, всего 73 человека, а также 12 единиц техники. Кроме того, в готовности к привлечению находится кинологическое отделение и вертолет Ми-8 МЧС в г. Ужгород, добавили в пресс-службе.