Около 80% жителей Трускавца остались без водоснабжения

В городе Трускавце сегодня, 18 января, около 6.30, на улице Стебницкой возле дома №96 произошел разрыв трубы водопровода диаметром 400 мм, которым подается вода от резервуаров чистой воды «Уличне» к первой насосной станции третьего подъема. В результате аварии было прекращено централизованное водоснабжение около 80% горожан.

Как сообщили УНИАН в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, работники ООО «Трускавецкий водоканал» осуществляют необходимые меры для ликвидации аварии и возобновления водоснабжения абонентов. Часть жителей (до 25%) оперативно обеспечена питьевой водой по резервной схеме из резервуара, который питается от местного озера, и за счет запасов воды в резервуарах водоканала. Школы и дошкольные учебные заведения имеют суточный запас воды. Для обеспечения питьевой водой остальных горожан ООО «Трускавецкий водоканал» совместно с ЗАО «Трускавецкурорт», КП «Курортный парк» и фирмой «ТСБ» организован подвоз воды 5 автоцистернами.

„Население Трускавца проинформировано об аварии, а также о мерах, которые предпринимаются для ее ликвидации, и о графиках подвоза воды”, - отмечается в сообщении.

Как отметил УНИАН директор департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА Алексей Титаренко „ситуация с прекращением водоснабжения контролируемая, и сегодня, ориентировочно, к 20.00 аварийно-восстановительные работы будут завершены”.