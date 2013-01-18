Львовские правоохранители изъяли просроченные консервы на 350 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Львовской области.

«Служебные лица госпредприятия Львовской области, которое предоставляет услуги по длительному хранению продовольственных товаров Госрезерва Украины, пытались сбыть коммерческой структуре 50 тысяч металлических банок мясных консервов с последующей их реализацией в торговой сети», - рассказал заместитель руководителя отдела Управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью Украины в Львовской области Михаил Тесля.

Согласно договору, эти мясные консервы необходимо было утилизировать еще в декабре прошлого года.

Оперативники задержали два грузовика, заполненные просроченными мясными консервами.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 227 Уголовного кодекса Украины. Теперь устанавливается вся сеть сбыта недоброкачественной консервной мясной продукции.