8-летний мальчик и его мать умерли после лечения настойкой мухоморов

Прокуратура Ивано-Франковской области выясняет обстоятельства смерти 8-летнего мальчика и его матери после самолечения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области, вчера в реанимационном отделении областной детской клинической больницы умер 8-летний мальчик.

В тяжелом состоянии ребенка привезли к медикам родственники. Врачами был установлен диагноз - острое экзогенное отравление неизвестным веществом, поэтому ему немедленно провели очистку организма. Невзирая на это, состояние мальчика быстро ухудшилось, и вчера вечером он умер.

По данным прокуратуры, с температурой до 40 С, кашлем и болью в животе ребенок находился дома почти неделю. Однако, родители не обращались за помощью к медикам, а самостоятельно лечили его настойками трав и грибов мухоморов.

Правоохранителями установлено, что мать мальчика с подобными симптомами также лечилась этими настойками и накануне умерла в Ивано-Франковской областной клинической больнице.

На данный момент прокуратура пытается выяснить все обстоятельства этой трагедии. В частности, проверяются действия отца мальчика и медиков, которые оказывали потерпевшим помощь.