Где в Киеве привиться против гриппа. Адреса больниц

В Киеве против гриппа уже привито более 15,2 тыс. человек, из которых 7 тыс. 327 получили вакцину за средства городского бюджета, 4 тыс. 898 - вакцинировались за средства предприятий и организаций, а 3 тыс. 12 человек – за собственный счет.

Об этом во время расширенного заседания Коллегии Киевской городской государственной администрации сообщил директор Департамента здравоохранения Виталий Мохорев, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

По его словам, вакцинация признана наилучшим профилактическим средством против гриппа. Процедуры прививки против гриппа проводятся в определенных 12 амбулаторно-поликлинических заведениях независимо от местожительства.

Также получить прививку для профилактики гриппа жители столицы могут в 16 кабинетах прививок медицинских частных клиник. Кроме того, во многих частных медицинских заведениях существуют выездные бригады, которые осуществляют прививку в разных районах города.

Так, вакцинироваться от гриппа в Киеве можно в таких коммунальных лечебно-профилактических учреждениях:

«Поликлиника № 2 Голосеевского района», ул. Маршала Якубовского, 6 (тел. 250-31-44);

«Коммунальное неприбыльное предприятие (КНП) «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2 Дарницкого района», ул. Вербицкого, 5 (тел. 564-51-05; 560-87-24);

«ЦРП Деснянского района», ул. Закревского, 81/1(тел. 532-92-47);

«КНП «Консультативно-диагностический центр Днепровского района», ул. Луначарского, 5 (тел. 517-71-33);

«ЦРП Оболонского района», просп. Тимошенко, 14 (тел. 413-49-50);

«Детская поликлиника № 2 Оболонского района», ул. Тимошенко, 14 (тел. 413-44-53);

«Поликлиника № 2 Подольского района», просп. Свободы, 22 (тел. 434-21-22);

«Поликлиника № 4 Святошинского района», ул. Булаховского, 26 (тел. 423-25-89);

«Детская поликлиника №1 Святошинского района», ул. Уборевича, 11 (тел. 450-28-50);

«Поликлиника № 2 Соломенского района, просп. Краснозвездный, 2 (тел. 249-81-93);

«Поликлиника № 2 Шевченковского района», ул. Пимоненко, 10 (тел. 484-08-96);

«Киевская городская студенческая поликлиника», ул. Политехническая, 25/29.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Департамента здравоохранения КГГА, пока что Киеву эпидемия гриппа не грозит. Соответственно, не ставится вопрос о закрытии учебных заведений на карантин. Так, во время сегодняшней расширенной Коллегии КГГА отмечалось, что, по состоянию на сегодняшний день, заболеваемость составляет 49 человек на 10 тысяч населения. Это в два с половиной раза ниже эпидпорога.