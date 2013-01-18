Туберкулезная больница переедет из Киева в Гостомель

До конца этого года одну из действующих туберкулезных больниц столицы планируется перенести за пределы города - в Гостомель, где в настоящее время проводится ремонт корпуса 2-й городской инфекционной больницы, на базе которой будет создан Киевский центр лечения туберкулеза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента здравоохранения КГГА Виталий Мохорев на заседании расширенной коллегии КГГА, посвященной санитарно-эпидемической ситуации в столице.

“В конце прошлого года начат и в этом году мы планируем активно провести ремонт в корпусе химиорезистентного туберкулеза. И уже в конце года мы сможем, после проведения ремонта, перевезти одну из туберкулезных больниц, которая находится в городе Киеве, за территорию столицы, в корпуса на территории этой 2-й инфекционной больницы”, - сказал В.Мохорев. Он напомнил, что уже сделан ремонт отделения легочного туберкулеза на территории указанной инфекционной больницы.

Впоследствии туда будет переведена и вторая туббольница столицы. Создание такого Центра, подчеркнул он, объединит туберкулезную службу, обеспечит предоставление более профессиональной медицинской помощи, а также более комфортное пребывание пациентов при долговременном лечении.

В свою очередь председатель КГГА Александр Попов поручил финуправлению обеспечить финансирование ремонтных работ с тем, чтобы в этом году решить вопрос с переселением столичного противотуберкулезного учреждения за пределы города.

Как ранее сообщала пресс-служба КГГА, в планах городского руководства - создание современного центра лечения туберкулеза, где пораженные этой болезнью киевляне смогут получить не только профессиональную помощь, но и комфортные условия для длительной госпитализации. Больница в Гостомеле расположена среди леса.

Предусматривается, что реструктуризация противотуберкулезной службы города Киева объединит существующие противотуберкулезные учреждения столицы, чтобы уменьшить экономические убытки путем уменьшения резервуара инфекции.

В целом в столице на диспансерном учете в противотуберкулезных учреждениях состоят почти 16 тыс. пациентов, из которых 1675 – с активными формами туберкулеза.

Медики отмечают, что начиная с 2010 года, прослеживается тенденция к росту показателя заболеваемости туберкулезом, в течение2012 года она выросла на 6% и составляет 40,6 на 100 тыс. населения. Количество деструктивных форм туберкулеза легких за прошлый год увеличилось на 12,6%.

Кроме того, начиная с 2007 года, в столице растет показатель заболеваемости активным туберкулезом в сочетании с болезнью, обусловленной вирусом иммунодефицита человека.