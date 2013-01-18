Киеву эпидемия гриппа пока не грозит

Пока что Киеву эпидемия гриппа не грозит. Соответственно, не ставится вопрос о закрытии учебных заведений на карантин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на заседании расширенной коллегии Киевской городской государственной администрации относительно санитарно-эпидемической ситуации в столице.

“По состоянию на сегодняшний день заболеваемость составляет 49 человек на 10 тысяч населения. Это в два с половиной раза ниже эпидпорога. Расчет этого показателя идет по каждой неделе. Мы посмотрим по следующей неделе, и тогда можно будет увидеть, на сколько показатель заболеваемости увеличился или уменьшился. Мы ожидаем, что в связи с началом учебного процесса в наших школах будет увеличение заболеваемости ОРВИ. Но достигнут ли показатели эпидемического порога - покажет время”, - сказал директор Департамента здравоохранения КГГА Виталий Мохорев в интервью журналистам после завершения коллегии.

Он отметил, что в прошлом году Киеву удалось избежать эпидемической ситуации. “Надеемся, что в этом году, если и будет эпидемия, то она будет несложной, не будет большой”, - продолжил В.Мохорев.

Как заверил руководитель Департамента, лечебные заведения столицы и аптечные сети, стационары готовы оказывать помощь заболевшим ОРВИ и гриппом жителям столицы - все обеспечены медпрепаратами и соответствующими средствами. Также он обратил внимание на то, что проведена подготовительная профилактическая кампания за централизованные средства Киева: “Было закуплено достаточное количество вакцин, чтобы обеспечить коллективы и привить медработников в первичном звене, привиты закрытые детские коллективы, и взрослые в домах-интернатах для людей преклонного возраста. И мы предложили также добровольные прививки, которые на сегодняшний день платные, согласно действующему законодательству”.

По информации эпидемической лаборатории Департамента, которая занимается мониторингом - изучением циркуляции вирусов респираторных и гриппа, за октябрь-ноябрь-декабрь в городе вирусов гриппа не выделено, но был выделен вирус парагриппа.

В то же время, в Департаменте проинформировали, что недавно в Оболонском районе у больного ребенка был выделен штамм гриппа H1N1.

“Но он для нас уже не так страшен, потому что наше население уже встречалось с ним. Я думаю, что таких осложнений, как было во время прошлой эпидемии H1N1, в Киеве не будет”, - прокомментировала журналистам ситуацию представитель лаборатории.

Вместе с тем, во время заседания коллегии председатель КГГА Александр Попов дал поручение разработать механизм для проведения организованной прививки работников крупных коммунальных предприятий, таких как “Киевпасстранс”, “Киевский метрополитен” и других сфер обеспечения жизнедеятельности столицы. В частности, рассмотреть возможность выезда медицинских бригад на предприятия для осуществления вакцинации работников. Также председатель КГГА обратил внимание на необходимость провести разъяснительную работу в коллективах, чтобы привить как можно больше работников.