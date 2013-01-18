В Луганской области в результате пожара пострадали дети

В Луганской области в результате пожара пострадали двое детей.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Как говорится в сообщении, 17 января в 16 часов в селе Роговое Новопсковского района в частном жилом доме из-за детских шалостей с огнем возник пожар. В результате пожара от отравления продуктами горения пострадали двое детей (2009 и 2010 г.р.), которые в тяжелом состоянии госпитализированы в детскую областную больницу.

В 16.40 пожарно-спасательным подразделением пожар ликвидирован.