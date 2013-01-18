В Луганской области в результате пожара пострадали дети
10:40, 18 января 2013Новости регионов
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Игрались с огнем
В Луганской области в результате пожара пострадали двое детей.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
Как говорится в сообщении, 17 января в 16 часов в селе Роговое Новопсковского района в частном жилом доме из-за детских шалостей с огнем возник пожар. В результате пожара от отравления продуктами горения пострадали двое детей (2009 и 2010 г.р.), которые в тяжелом состоянии госпитализированы в детскую областную больницу.
В 16.40 пожарно-спасательным подразделением пожар ликвидирован.
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