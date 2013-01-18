В Кривом Роге горел микроавтобус с пассажирами

В Кривом Роге Днепропетровской области горел пассажирский микроавтобус.

Как сообщили УНИАН в Управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области, это произошло вчера, всего в микроавтобусе находились 25 человек.

Водитель своевременно остановил транспортное средство, что дало возможность пассажирам самостоятельно выйти из салона на улицу.

Бойцы службы гражданской защиты, которые оперативно прибыли на место происшествия, за 15 минут ликвидировали возгорание.

На месте пожара были обнаружены два пустых огнетушителя, которыми водитель микроавтобуса пытался сбить пламя.

Огнем поврежден пассажирский салон транспортного средства.

Причина пожара устанавливается.