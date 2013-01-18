Жители Умани сутки сидели без отопления

В Черкасской области более половины города Умань около суток оставалась без отопления из-за аварии.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, авария произошла днем 16 января на магистральной трубе теплоснабжения диаметром 600 мм. В результате порыва около 60% абонентов Умани (около 10 тысяч квартир) остались без теплоснабжения. На место порыва на расстоянии 150 м от центральной котельной по улице Энергетической сразу были направлены 2 аварийные бригады КП «Уманьтеплокоммунэнерго». Аварийный участок был перекрыт с помощью задвижек, вода из системы не сливалась.

По словам директора КП „Уманьтеплокоммунэнерго” Вячеслава Коваля, магистральная труба диаметром 600 миллиметров работает с 1982 года. Срок ее эксплуатации примерно 25 лет, а ей уже 30. Из-за изношенности труб с начала отопительного сезона в Умани уже было 47 порывов.

17 января, были завершены ремонтные работы на месте порыва магистральной трубы и возобновлено теплоснабжение города в полном объеме.