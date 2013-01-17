В Донецке женщины провалились в резервуар с водой, одна погибла

В Донецке две женщины провалились в резервуар с водой, в результате чего одна из них погибла.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горуправления милиции.

В сообщении отмечается, что ночью 17 января в Пролетарский райотдел милиции г. Донецка поступило сообщение о том, что две женщины провалились в резервуар с водой. На место происшествия выехали правоохранители, бригада «скорой помощи» и спасатели.

Правоохранители установили, что две местные жительницы решили покататься на ледяной горке, в ходе чего одна из них провалилась в резервуар с водой.

Другая женщина попыталась ее спасти, однако также упала в воду. Спасатели достали обеих женщин из воды. Одну из пострадавших медикам спасти не удалось. Данный факт занесен в Единый реестр досудебных расследований. Обстоятельства произошедшего выясняются.

