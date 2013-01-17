Почти 1700 жителей Киева получили помощь в пунктах обогрева

По состоянию на 17 января 1676 жителей Киева получили помощь в столичных пунктах обогрева. Об этом сообщил начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Виталий Пшеничный, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Пункты обогрева были устроены в период сильных морозов. Палатки с теплогенераторами установлены в десяти районах столицы. Здесь жители города имели возможность не только погреться, но и выпить горячего чая и съесть бутерброд. В каждом пункте для предоставления помощи населению круглосуточно находятся спасатели и работники социальных служб», – отметил В.Пшеничный.

Напомним, что пункты обогрева обустроены по следующим адресам: ул. Касьяна, 7 (Голосеевский р-н); ул. Кошица, 3-Б (Дарницкий р-н); ул. Жукова, 4-А (Деснянский р-н); ул. Кибальчича, 1 (Днепровский р-н); ул. Малиновского, 6 (Оболонский р-н); Певческое поле, ул. Лаврская (Печерский р-н); ул. Светлицкого, 37 (Подольский р-н); просп. Победы, 69/1 (Святошинский р-н); ул. Уманская, 12 (Соломенский р-н); ул. Довженко, 12-Б (Шевченковский р-н).

Кроме того, чтобы помочь бездомным людям, для координации социального патрулирования в зимний период 2012-2013 годов, предупреждения гибели людей от переохлаждения в городе и 10 районах столицы созданы городской и районные штабы, утвержден их состав и мероприятия по работе с бездомными лицами.

«Для проведения социального патрулирования определены соответствующие места наибольшего скопления бездомных лиц и утверждены графики работы социального патруля в районах Киева. Его обеспечивают мобильные бригады, в состав которых входят социальные работники, медицинский регистратор, водители. Бригады обеспечивают бездомных горячим питанием (ежедневно 200 порций), теплой одеждой, обувью и другим», – добавил В.Пшеничный.

При Доме социальной опеки и районных территориальных центрах социального обслуживания пенсионеров и одиноких неработоспособных граждан образовано 11 пунктов обогрева и 11 постоянно действующих банков одежды и обуви.