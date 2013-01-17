В Ивано-Франковской области женщина на улице родила ребенка

Жительница одного из сел Богородчанского района Ивано-Франковской области родила ребенка на улице и оставила младенца прямо на лестнице, которая ведет в подвал жилого дома.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области, прокуратура взяла под контроль расследование уголовного производства по факту покушения на убийство новорожденного ребенка.

В ходе первоочередных следственных действий установлено, что 20-летняя женщина оставила младенца прямо на лестнице, которая ведет в подвал жилого дома. Чтобы не было слышно плача ребенка, горе-мать закрыла рот новорожденной девочки скомканной бумагой. После этого женщина пошла к людям за помощью - попросила вызвать ей «скорую», забыв о своей дочке.

Покинутого младенца спасли дети, которые случайно услышали стон. Они и сообщили взрослым об ужасной находке. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.

Милиция быстро установили роженицу. Оказалось, что женщина - мать-одиночка, имеет еще одного двухлетнего ребенка.

Сейчас девочка с переохлаждением находится в больнице. За женщиной также наблюдают медики.

По факту покушения на убийство матерью своего новорожденного ребенка начато уголовное производство. Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой.

Женщине грозит лишение свободы до 5 лет.