В Виннице двое детей отравились угарным газом

В Виннице с ул. Красноармейской в результате отравления угарным газом госпитализировано двое детей.

Об этом сообщает территориальное управление МЧС в Винницкой области.

4-летняя девочка и 9-летний мальчик почувствовали себя плохо в собственной квартире.

Родители вызвали «скорую помощь», которая доставила детей в областную детскую больницу.

После обследования врачи установили предварительный диагноз - отравление угарным газом. Дети госпитализированы в реанимационное отделение для установления окончательного диагноза.

В настоящее время состояние пострадавших удовлетворительное.