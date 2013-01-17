В Виннице двое детей отравились угарным газом
13:16, 17 января 2013Новости регионов
0
4-летняя девочка и 9-летний мальчик
В Виннице с ул. Красноармейской в результате отравления угарным газом госпитализировано двое детей.
Об этом сообщает территориальное управление МЧС в Винницкой области.
4-летняя девочка и 9-летний мальчик почувствовали себя плохо в собственной квартире.
Родители вызвали «скорую помощь», которая доставила детей в областную детскую больницу.
После обследования врачи установили предварительный диагноз - отравление угарным газом. Дети госпитализированы в реанимационное отделение для установления окончательного диагноза.
В настоящее время состояние пострадавших удовлетворительное.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter