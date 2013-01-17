Запорожье: руководитель вуза передал базу отдыха учебного заведения в частные руки

В Запорожской области руководитель вуза, подделав документы, незаконно передал базу отдыха учебного заведения в частные руки.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью главного управления МВД Украины в Запорожской области, факт совершения махинаций, приведших к потере государственным высшим учебным заведением базы отдыха на берегу Азовского моря, был выявлен в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения госслужбой по борьбе с экономической преступностью Запорожского главка милиции в конце декабря 2012 года.

По полученным материалам следственным отделением Жовтневого райотдела Запорожского городского управления милиции было начато криминальное производство по ст. 364 УКУ (злоупотребление властью или служебным положением).

На сегодняшний день установлено, что, злоупотребляя служебным положением, руководитель вуза подделал официальные документы, в результате чего база отдыха, расположенная на берегу Азовского моря, которая находилась на балансе учебного заведения, перешла в собственность частному лицу.

В ОСО так же отметили, что в результате преступных действий с имуществом госвуза ущерб был причинен государству. Сумма ущерба устанавливается.

Ведется досудебное следствие.