В Винницкой области под колесами поезда погиб мужчина

Житель г. Казатин Винницкой области погиб под колесами поезда.

Об этом сообщает территориальное управление МЧС в Винницкой области.

По сообщением, 16 декабря в 19:50 от оперативного дежурного линейного отдела милиции станции Казатин поступило сообщение о том, что недалеко от железнодорожного пешеходного перехода под поездом погиб человек.

Как выяснилось, 58-летний мужчина, житель г. Казатин, не соблюдая правил безопасности, решил пролезть под грузовым поездом, в результате чего попал под колеса. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.