В Винницкой области под колесами поезда погиб мужчина
12:29, 17 января 2013Новости регионов
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58-летний житель г. Казатин
Житель г. Казатин Винницкой области погиб под колесами поезда.
Об этом сообщает территориальное управление МЧС в Винницкой области.
По сообщением, 16 декабря в 19:50 от оперативного дежурного линейного отдела милиции станции Казатин поступило сообщение о том, что недалеко от железнодорожного пешеходного перехода под поездом погиб человек.
Как выяснилось, 58-летний мужчина, житель г. Казатин, не соблюдая правил безопасности, решил пролезть под грузовым поездом, в результате чего попал под колеса. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
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