В Крыму защищают противотуберкулезные детские санатории

Прокуратурой г. Ялты подан иск в Хозяйственный суд АР Крым об отмене решения и соглашения относительно земельного участка площадью 0,7 га на территории детского противотуберкулезного санатория им. Боброва (Алупка).

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры АРК, исковые требования наблюдательного ведомства мотивированы нарушением законодательства при предоставлении участка ООО городским советом, который не имел полномочий по распоряжению государственными землями. Следовательно, решения об отведении земли и договоре аренды подлежат признанию недействительными.

Также прокуратурой подготовлено заявление об обеспечении иска путем запрещения арендатору проведения на спорном участке каких-либо работ.

Кроме того, в прокуратуре АРК сообщили, что ею обжалованы в кассационном порядке предыдущие решения судов, которыми санкционирован переход к ООО имущества детского противотуберкулезного санатория «Москва» Минздрава Украины (Симеиз, Большая Ялта). В кассационной жалобе речь идет об отмене решения органа местного самоуправления об оформлении права собственности на помещение здравницы за ООО.

Исковые требования наблюдательного ведомства мотивированы отсутствием оснований для получения фирмой прав владельца относительно государственного имущества, которое находилось в ее пользовании.

Как сообщал УНИАН, заместитель прокурора Крыма Игорь Шапкин 12 января заявил, что прокуратура Ялты принимает меры "представительского характера" по отмене всех незаконных решений и соглашений относительно земель детского противотуберкулезного санатория им. Боброва в Алупке.

Раньше стало известно, что территорию, которая принадлежит санаторию, отрезают от моря: частная фирма-застройщик построила ограждение по склону, ведущему к набережной и пляжу.

Как подтвердил И.Шапкин, возведение каких-либо сооружений на землях санатория является незаконным, и как только прокуратура выяснит, кто проводит работы, то сразу будет принимать меры по снесению ограждения, пообещал он.

И.Шапкин отметил, что фактам незаконного распоряжения землями здравницы уже дана оценка в рамках уголовного производства. Он сообщил также, что прокуратура уже несколько раз "отбивала" неоднократные попытки украсть у санатория больше половины принадлежащих ему 11,3 га земли.

В свою очередь, 14 января в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что ситуация с детским санаторием им. Боброва сложная и продолжительная, что Минздрав Украины продолжает борьбу за него и обращается к общественности и соответствующим органам исполнительной власти с просьбой приобщиться к скорейшему разрешению проблемного дела.