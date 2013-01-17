Львовщина: от гриппа типа «В» умер трехлетний ребенок

В Львовской области зарегистрирован летальный случай ребенка в возрасте 3 года от гриппа типа «В».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил главный врач Львовской областной СЭС Роман Павлив.

Он проинформировал, что в конце 2012 года в Самборском районе Львовской области был зарегистрирован летальный случай ребенка в возрасте 3 года с предварительным диагнозом "Острая респираторная вирусная инфекция». По результатами исследований вирусологической лаборатории из секционного материала методом полимеразной цепной реакции был определен вирус гриппа типа «В».

«Этот ребенок заболел дома. Три дня пролежал с температурой 40 градусов. К медицинским работникам родители не обращались и когда уже вызвали «скорую», то было уже поздно. Ребенок умер дома», - сообщил Р.Павлив.