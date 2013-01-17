На Тернопольщине нашли повешенной 15-летнюю школьницу

10:16, 17 января 2013
Новости регионов
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Не была ли девушка беременной?

В Тернопольской области нашли повешенной 15-летнюю школьницу.

Как сообщили УНИАН в Тернопольском областном управлении милиции, трагедия произошла вчера в селе Голошинцы Пидволочиского района.

Тело девочки в сарае обнаружил отчим, который и сообщил правоохранителям. Поскольку милиционеры не нашли предсмертной записки, сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Поскольку училась девушка хорошо, рассматриваются версии суицида из-за несчастливой любви или непростые отношения с членами семьи.

Также будет выяснено, не была ли девушка беременной.

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