На Тернопольщине нашли повешенной 15-летнюю школьницу

В Тернопольской области нашли повешенной 15-летнюю школьницу.

Как сообщили УНИАН в Тернопольском областном управлении милиции, трагедия произошла вчера в селе Голошинцы Пидволочиского района.

Тело девочки в сарае обнаружил отчим, который и сообщил правоохранителям. Поскольку милиционеры не нашли предсмертной записки, сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Поскольку училась девушка хорошо, рассматриваются версии суицида из-за несчастливой любви или непростые отношения с членами семьи.

Также будет выяснено, не была ли девушка беременной.