На Тернопольщине нашли повешенной 15-летнюю школьницу
10:16, 17 января 2013Новости регионов
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Не была ли девушка беременной?
В Тернопольской области нашли повешенной 15-летнюю школьницу.
Как сообщили УНИАН в Тернопольском областном управлении милиции, трагедия произошла вчера в селе Голошинцы Пидволочиского района.
Тело девочки в сарае обнаружил отчим, который и сообщил правоохранителям. Поскольку милиционеры не нашли предсмертной записки, сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
Поскольку училась девушка хорошо, рассматриваются версии суицида из-за несчастливой любви или непростые отношения с членами семьи.
Также будет выяснено, не была ли девушка беременной.
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