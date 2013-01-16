В Житомире три человека отравились угарным газом

В Житомире три человека, в том числе ребенок, отравились угарным газом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госгорпромнадзора Украины, вчера, 15 января, жильцы одной из квартир пятиэтажного дома по улице Вокзальной были госпитализированы в житомирскую больницу, где они до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, несчастный случай произошел в результате разрушения оголовков дымохода.

Сегодня, 16 января, Территориальным управлением Госгорпромнадзора в Житомирской области была создана специальная комиссия по расследованию технических причин группового несчастного случая, связанного с использованием газа в быту, в результате которого пострадали три человека, в том числе ребенок (2009 г. р.).

Теперь точные причины отравления выясняются.

По данному факту правоохранители проводят проверку.