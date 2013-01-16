Полтавщина: милиционер подделал справку из наркодиспансера

В Полтавской области прокуратура начала уголовное производство в отношении милиционера, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии, и затем подделавшего справку из наркодиспансера.

Как сообщила УНИАН старший прокурор прокуратуры Полтавской области по вопросам защиты прав граждан и интересов государства при применении законов об административных правонарушениях Мария Цыбульская, в декабре прошлого года Карловский районный суд закрыл производство по делу об административном правонарушении относительно инспектора патрульной службы, старшего сержанта милиции Полтавского городского управления УМВД Украины в области. "Основанием для принятия судом такого решения стал вывод Полтавского областного наркологического диспансера, противоречащий выводу Карловского районной больницы о нетрезвости водителя. Однако во время проверки областная прокуратура выяснила, что в заключении наркодиспансера правоохранитель подделал время проведения медицинского осмотра, указав, что он был осмотрен в областном центре через час после осмотра в районной больнице. На самом же деле медицинский осмотр в наркодиспансере осуществлялся почти через 6 часов», - сказала М.Цыбульская.

По апелляционной жалобе прокуратуры Полтавской области Апелляционный суд области отменил постановление Карловского районного суда о прекращении производства по делу об административном правонарушении относительно инспектора. Он признан судом виновным по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) и оштрафован более чем на 3 тыс. грн. Милиционер уволен с работы.

Кроме того, в отношении инспектора патрульной службы прокуратура области начала уголовное производство по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (подделка официальных документов) УК Украины.

Справка УНИАН. Согласно ч. 4 ст. 266 КУпАП осмотр лиц на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения осуществляется в учреждениях здравоохранения не позднее 2 часов с момента установления оснований для его осуществления.