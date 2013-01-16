В Скадовске от отравления продуктами горения погибли люди

Вчера в 16.50 в Скадовске Херсонской области в частном жилом доме из-за неосторожного обращения с огнем при курении загорелся матрас, в результате чего от отравления продуктами горения погибли три человека.

В 17.20 пожарно-спасательным подразделением пожар был ликвидирован, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

На месте происшествия работала оперативная группа Территориального управления МЧС в Херсонской области.