В Скадовске от отравления продуктами горения погибли люди

08:53, 16 января 2013
Новости регионов
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Курили в постели

 Вчера в 16.50 в Скадовске Херсонской области в частном жилом доме из-за неосторожного обращения с огнем при курении загорелся матрас, в результате чего от отравления продуктами горения погибли три человека.

В 17.20 пожарно-спасательным подразделением пожар был ликвидирован, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

На месте происшествия работала оперативная группа Территориального управления МЧС в Херсонской области.

 

 

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