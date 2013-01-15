Сотрудники Запорожского интерната присваивали деньги

Сотрудники Запорожского психоневрологического интерната присваивали деньги, выплаченные за работу пациентов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, факт присвоения бюджетных средств сотрудниками Веселовского психоневрологического интерната был выявлен прокуратурой Запорожского района при осуществлении надзора за соблюдением законодательства в бюджетной сфере.

«В частности установлено, что в течение 2011-2012 годов главный бухгалтер учреждения «на бумаге» начислил и уплатил двум подопечным интерната в качестве заработной платы за отдельно выполненные работы средства в сумме 28 тыс. грн. Но фактически больные получили менее 1 тыс. грн», - сообщили в пресс-службе.

На сегодняшний день, информация о совершении преступления внесена в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией ч.3 ст.191 УК Украины – «Завладение имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно».

Досудебное следствие по делу ведет Запорожский райотдел ГУ МВД Украины в Запорожской области.