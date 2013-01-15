В Киеве охранник из оружия ранил двух граждан

В Святошинском районе Киева возле магазина «Велика кишеня» охранник частной структуры из травматического оружия ранил инспектора патрульной службы Святошинского районного управления ГУМВД Украины в Киеве и двух граждан.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД г. Киева.

По данным ОСО, инцидент произошел 13 января около 2-х часов ночи по ул. Леся Курбаса, 6 «г».

Как отмечается в сообщении, «гражданин, 1987 г. р., грубо нарушил общественный порядок по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, нанес телесные повреждения двум гражданам, при этом совершил покушение на преднамеренное убийство инспектора патрульной службы, причинив ему телесные повреждения, однако не довел свой преступный умысел до конца по причинам, не зависящим от него».

Как стало известно УНИАН из информированных источников, инцидент произошел на почве ревности.

Как сообщили в ОСО, потерпевшие были госпитализированы, угрозы их жизни нет.

Личность мужчины, который открыл стрельбу, установлена. 25-летний стрелок задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований 13 января 2013 года по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.15 (покушение на преступление) и ч.1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.