В Кривом Роге изъяли контрабандных сигарет на 500 тыс. грн

В Кривом Роге (Днепропетровская область) сотрудники налоговой милиции вчера, 14 января, изъяли 40 тыс. пачек контрабандных сигарет на 500 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщил представитель управления налоговой милиции ГНС в Днепропетровской области Александр Громадский.

Установлено, что контрабандный бизнес организовал 42-летний местный житель. Он получил из другого региона Украины крупную партию табачных изделий, изготовленных в Молдове и России. Никаких документов о происхождении партии табака у владельца не было. Реализовывать контрабандный табак злоумышленник собирался мелкооптовым продавцам на территории рынков, остановках общественного транспорта и в местах скопления людей преимущественно в Криворожском регионе.

Решается вопрос о привлечении контрабандиста к административной ответственности.