Шесть пострадавших в Ривненской области выписаны из больницы

Шестерых из восьми пострадавших в результате обстрела кафе в с.Белое Владимирецкого района Ривненской области, которые были доставлены в больницу, после оказания им медицинской помощи отпустили домой.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ривненской области.

Согласно предварительному заключению врачей, телесные повреждения у потерпевших являются легкими.

Также сообщается, что прокуратура Ривненской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту хулиганства, совершенному с применением огнестрельного оружия.

В частности, выяснено, что 14 января в 21.00 22-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских мотивов произвел несколько выстрелов из незарегистрированного охотничьего гладкоствольного ружья по окнам магазина в с.Белое.

Это сообщение зарегистрировано органами внутренних дел в Едином реестре досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый в совершении преступления задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как сообщал УНИАН, по данным Сектора связей с общественностью Управления МВД Украины в Ривненской области, в одном из поселков Владимирецкого района накануне вечером молодой человек через окно расстрелял из ружья восьмерых человек в возрасте от 17 до 25 лет, которые в это время находились в кафе. Во Владимирецкую центральную районную больницу было госпитализировано восемь человек с огнестрельными ранениями.