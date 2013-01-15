В столице стартует конкурс «Семья года»

В Киеве начался прием документов для участия в городском конкурсе «Семья года» - это семьи, где одинокие отцы и матери сами воспитывают детей. Победитель конкурса получит специальную премию, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Во время отбора участников будет учитываться уникальность семьи, а именно: соблюдение высоких норм морали и трудовой этики, сохранение национальных и духовных традиций. Также среди критериев – ответственное отцовство и материнство и успехи семьи в общественной жизни (творческие, научные или культурные достижения).

Все желающие должны подать документы до 1 февраля 2013 года. За дополнительной информацией можно обратиться в управление семьи, молодежи и спорта Департамента образования и науки, молодежи и спорта КГГА по телефону 483-35-25.

Победителей конкурса «Семья года» определят до 1 марта на заседании городской конкурсной комиссии.