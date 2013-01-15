В Киеве инвалидам по зрению выплатили зарплатные долги

По требованию прокуратуры Днепровского района Киева инвалидам, работающим на Киевском учебно-производственном предприятии № 4 УТОС (Украинское общество слепых), погашена задолженность по заработной плате за два месяца прошлого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепровского района Киева, проверкой, проведенной Главным управлением труда и социальной защиты населения КГГА по поручению прокуратуры района, установлено, что инвалидам по зрению 1-й и 2-й групп, работающим на предприятии УТОС, не выплачена зарплата за сентябрь-октябрь прошлого года.

Как выяснилось, предприятие задолжало 122 инвалидам 82 тыс. грн зарплаты.

Прокуратура района внесла руководителю предприятия представление об устранении нарушений законодательства об оплате труда, по результатам рассмотрения которого инвалидам выплачены долги по зарплате.