Ривненщина: 22-летний мужчина расстрелял 8 посетителей кафе

В Ривненской области 22-летний молодчик расстрелял 8 человек, которые находились в кафе.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью Управления МВД Украины в Ривненской области, в 4.20 в дежурную часть Кузнецовского горотдела милиции поступило сообщение из Владимирецкой центральной районной больницы о том, что в медзаведение госпитализировано восемь человек с огнестрельными ранениями.

Как выяснилось, в одном из поселков Владимирецкого района накануне вечером молодой мужчина через окно расстрелял из ружья восемь человек в возрасте от 17 до 25 лет, которые в это время находились в кафе.

Работники милиции по горячим следам задержали мужчину. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания Кузнецовского горотдела.

Оружие, из которого стрелял подозреваемый, — незарегистрированное гладкоствольное ружье изъято и направлено на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при УМВД.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией правонарушения по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.