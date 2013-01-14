Черниговщина: на улице обнаружено более килограмма ртути
Проводится проверка
В Черниговской области на сельской улице обнаружено более килограмма ртути.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Территориального управления МЧС в области.
В службу гражданской защиты в Бобровицком районе в субботу обратился 68-летний житель с. Макаровка и сообщил о том, что возле собственного двора обнаружил вещество, похожее на ртуть. Вещество было разлито у ворот двора мужчины.
По вызову на место происшествия выехали специалисты районного пожарно-спасательного подразделения ТУ МЧС в Черниговской области. Спасатели собрали 1100 граммов опасного вещества и провели демеркуризацию территории.
Сейчас решается вопрос об утилизации ртути на спецпредприятии. Откуда опасное вещество появилось на улице выясняют правоохранительные органы. Проводится проверка.