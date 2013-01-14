В Кременчуге пенсионер погиб под колесами поезда

В понедельник, 14 января, в Кременчуге Полтавской области поезд сбил насмерть 72-летнего пенсионера, который лежал на рельсах.

Как сообщили УНИАН в линейном отделе милиции на станции «Кременчуг», трагедия произошла около 11.10 на участке железной дороге вдоль сел Чечелево и Маламовка.

По предварительным данным, машинист электровоза товарного поезда увидел мужчину, который лежал прямо на дороге. Железнодорожник применил экстренное торможение, включил сигнал, но пенсионер не отреагировал. Избежать наезда не удалось. Мужчина погиб.

На месте происшествия работает следователь, устанавливаются все обстоятельства. Погибший был жителем села Чечелево.