В Киевском перинатальном центре родилось более 7 тысяч малышей

В Киевском перинатальном центре, за время его функционирования в 2012 году, родилось 7 тысяч 209 малышей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на столичный Департамент здравоохранения, высококвалифицированные медики учреждения помогли появиться на свет пяти тройням, приняли 620 преждевременных родов и выходили 53 младенца с весом до 1 кг.

Значительное количество новорожденных в Перинатальном центре – недоношенные дети с критически малым весом тела, которые получают шанс на жизнь благодаря усилиям специалистов и новейшему оборудованию учреждения. Специальные кувезы, аппараты для проведения длительной искусственной вентиляции легких и другое оборудование отделения интенсивной терапии и реанимации новорожденных позволяют выхаживать детям, которые родились в тяжелом состоянии с весом от 500 г.

Дальнейшее лечение спасенные малыши проходят в отделении патологии новорожденных Перинатального центра. В случае необходимости к процессу лечения привлекают специалистов из других специализированных медицинских учреждений столицы. Таким образом, младенцы получают необходимую помощь, избегая больших рисков, связанных с транспортировкой. Маленьких пациентов в стабильном состоянии выписывают домой, где постоянное наблюдение осуществляет участковый педиатр. В то же время родители с детьми регулярно наведываются в катамнестический кабинет Перинатального центра, где получают консультации, советы и поддержку врачей.

Как сообщал УНИАН, Перинатальный центр в Киеве работает с 12 февраля 2012 года на базе Киевского городского роддома № 7.