Тернопольщина: дети госпитализированы с острым ингаляционным отравлением
11:07, 14 января 2013Новости регионов
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Проводится расследование
В воскресенье в 14.10 в Тернопольскую областную больницу и областную детскую больницу с признаками острого ингаляционного отравления были госпитализированы 5 жителей с. Большая Березовица Тернопольского района, в том числе трое детей 2000, 2006 и 2009 г.р.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, состояние здоровья пострадавших – средней степени тяжести.
По факту отравления правоохранительными органами проводится расследование.
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