Тернопольщина: дети госпитализированы с острым ингаляционным отравлением

В воскресенье в 14.10 в Тернопольскую областную больницу и областную детскую больницу с признаками острого ингаляционного отравления были госпитализированы 5 жителей с. Большая Березовица Тернопольского района, в том числе трое детей 2000, 2006 и 2009 г.р.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, состояние здоровья пострадавших – средней степени тяжести.

По факту отравления правоохранительными органами проводится расследование.