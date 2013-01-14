Рыбак 12 часов дрейфовал на льдине в Каховском водохранилище

В Запорожской области сотрудники облуправления МЧС спасли рыбака, который больше 12 часов дрейфовал на льдине в Каховском водохранилище.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, сообщение о том, что в Каховское водохранилище на льдине унесло человека, поступило на номер «101» сегодня в 10.10 от случайного свидетеля, который заметил человека на льдине на расстоянии несколько сотен метров от берега.

«На место происшествия для проведения спасательной операции МЧС Запорожской области из Запорожья и Энергодара были направлены 2 катера на воздушной подушке «Марс 700». Обнаружив рыбака в районе с. Скельки Васильевского района Запорожской области бойцы МЧС пересадили 45-летнего мужчину на спасательный катер и доставили на берег», - сообщили в МЧС.

По данным спасателей, от медицинской помощи спасенный отказался и сообщил, что на льдине провел больше 12 часов.

«Мужчина сообщил, что вышел на лед накануне – 10 января вечером и буквально через несколько часов после этого на отколовшейся из-за внезапно поднявшегося сильного ветра льдине был унесен в море», - рассказали в МЧС, отметив, что на спасательный катер его пересадили, когда льдина, на которой он дрейфовал, уже находилась в 800 метрах от береговой линии.

