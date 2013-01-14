Житомирщина: в детсадике взорвался отопительный котел

В Житомирской области на территории детсада взорвался отопительный котел.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в час ночи 13 января в селе Першотравенск Барановского района Житомирской области на территории детского сада в котельной произошел взрыв тведотопливного отопительного котла, в результате которого повреждены стены и деревянное перекрытие котельной.

Жертв и пострадавших нет.

Сегодня планируется ввести в эксплуатацию газовый отопительный котел и возобновить теплоснабжение дошкольного заведения.

Причина взрыва устанавливается.