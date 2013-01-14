Закарпатье: туристы попали под снежную лавину

В воскресенье в районе горы Гемба поблизости с. Пилипец в Межигирском районе Закарпатской области в 17:10 спасателями найден один из двух туристов, которые в субботу попали под снежную лавину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, найденного мужчину госпитализировали в больницу. В 19:25 спасатели обнаружили тело второго туриста.

Как сообщал УНИАН, 12 января в районе горы Гемба поблизости с. Пилипец в Межигирском районе под снежную лавину попало 2 туриста. О чрезвычайном происшествии в 13:30 спасателям сообщил товарищ одного из потерпевших, который получил sms-сообщение, где отмечалось, что житель г. Полтава и его спутник (личность которого устанавливается) попали под лавину и нуждаются в помощи. Поиски туристов проводили 4 отделения горных спасателей: Межигирского, Ужгородского, Мукачевского и Иршавского районов. Спасателям в поисках помогали местное население и работники лесного хозяйства.

По прогнозам Гидрометцентра, в ближайшее время сохранится высокая опасность схода снежных лавин в горах Закарпатской, а также Ивано-Франковской областей.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обращается к туристам, охотникам, любителям экстремальных видов спорта воздержаться от походов в горы.

