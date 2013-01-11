В Херсоне нелегал из Конго обморозил ноги

В Херсоне вчера, 10 января, в хирургическое отделение городской больницы был доставлен африканец с обморожением голени и стопы 1-й и 2-й степени.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения г. Херсона, пострадавший сообщил работникам милиции, что ему 23 года, и он является гражданином республики Конго.

Кроме этого, работники милиции выяснили, что африканский гость не помнит, когда именно и где он пересек государственную границу Украины. Также установлено, что постоянного места жительства у конголезца нет.

Расследование обстоятельств пребывания в Украине иностранца продолжается.