Тернопольщина: во время охоты мужчина застрелил односельчанина

В Тернопольской области во время охоты мужчина застрелил своего односельчанина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, несчастный случай произошел вчера, 10 января, в Лановецком районе. По данным прокуратуры, двое жителей села Оришковцы занимались охотой без соответствующих разрешительных документов, при этом пренебрегли правилами безопасности при обращении с огнестрельным оружием. Как следствие - 29-летний мужчина нанес своему 33-летнему коллеге смертельное огнестрельное ранение.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.119 Уголовного кодекса Украины (убийство по неосторожности), процессуальное руководство в котором осуществляется работником прокуратуры Лановецкого района.

В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания.