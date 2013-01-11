Мужчину, совершившего двойное убийство, задержали в Беларуси

Мужчина, который 9 января совершил двойное убийство в Корецком районе Ривненской области, задержан в Беларуси.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области, мужчина, подозреваемый в совершении двойного убийства, выявлен и задержан в Беларуси правоохранителями города Барановичи.

Задержанным оказался 28-летний гражданской муж погибшей, который в основном находился на заработках в России.

По данным милиции, он вернулся с заработков, застал дома жену с любовником и убил их на почве ревности.

У погибшей женщины было двое малолетних детей - дочь-первоклассница и трехлетний сын.

Как сообщал УНИАН, 9 января в селе Трубицы Корецкого района Ривненской области нашли убитыми в одном доме 26-летнюю жительницу этого села и 32-летнего жителя Костополя.

Тела молодых людей с признаками насильственной смерти были обнаружены в доме погибшей женщины.