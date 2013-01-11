Учительница вывозила украинок в Турцию для эксплуатации

Прокуратура Запорожской области начала процесс экстрадиции из РФ гражданку Украины – экс-педагога одной из запорожских школ, организовавшую вывоз украинок в Турцию с целью сексуальной эксплуатации и более 7 лет скрывавшуюся от правосудия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, прокуратура области "направила в Министерство юстиции Украины ходатайство об экстрадиции из России, находившейся в международном розыске гражданки Украины – бывшей учительницы одной из запорожских школ, которая на протяжении 5 лет организовывала вывоз с территории области молодых девушек в Турцию с целью продажи для сексуальной эксплуатации».

По данным прокуратуры, девушки вывозились с их согласия, но не всегда знали на какую именно работу едут.

«Бизнес» учительница вела вместе со своей дочерью и приятельницей. После того, как в 2005 году группа сутенеров была выявлена сотрудниками запорожского УБОП, женщина, бросив подельниц, скрылась и на протяжении более 7 лет находилась в международном розыске.

«Злоумышленницу задержали в Москве 1 января. В Украине после экстрадиции ей будет предъявлено обвинение по ч.2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.