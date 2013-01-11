Тернопольщина: от переохлаждения погибла 90-летняя женщина
13:43, 11 января 2013Новости регионов
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Не успела дойти домой...
В Тернопольской области в результате переохлаждения погибла 90-летняя женщина.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления МЧС, трагедия произошла вчера в Подволочиске. Тело женщины обнаружили в полночь на ее приусадебном участке.
По предварительным данным, причиной гибели стало общее переохлаждение. Не исключено, что женщине сначала стало плохо и из-за внезапного ухудшения самочувствия она не успела дойти домой, поэтому и замерзла.
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