В Запорожской области жених похитил невесту

В Запорожской области милиции пришлось разыскивать девушку, которая не предупредила родственников, что похищена женихом с ее согласия.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области «5 января в дежурную часть Бердянского горотдела ГУМВД Украины в Запорожской области позвонила взволнованная местная жительница 1965 г. р. и сообщила, что ее 22-летнюю дочь похитили незнакомцы и скрылись в неизвестном направлении. Сведения о событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований, сотрудники милиции начали криминальное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

По данным ОСО, выехав на место происшествия, сотрудники милиции в ходе опроса свидетелей случившегося установили приметы похитителей, их автомобиль, а так же, что она может находиться на территории Токмакского района Запорожской области.

«К делу подключились работники Токмакского горотдела милиции, которые выехали в г.Молочанск, где предположительно находились похитители и их жертва. Из дома «злоумышленников» к ним вышла «пленница», которая находилась в хорошем настроении и объяснила, что сейчас находится у своего жениха, который «похитил» ее согласно древнему национальному обычаю», - сообщили в ОСО.

По данным правоохранителей, девушка была доставлена в Токмакский РОВД ГУ МВД Украины в Запорожской области, где письменно подтвердила факт того, что была похищена с ее согласия.

«На сегодняшний день отказ от заявления о похищении дочери написала также мать девушки, в связи с чем прозводство, открытое ранее по ее заявлению, закрыто», - сообщили в ОСО.

В связи с произошедшим, ГУ МВД Украины в Запорожской области на официальном сайте ведомства, опубликовало информацию с просьбой к любителям обычаев и традиций предупреждать о своих намерениях родных и не вынуждать провоохранителей терять время, которое они могли использовать на раскрытие настоящих преступлений.