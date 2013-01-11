В Николаеве грузовой поезд наехал на мужчину

10 января в 17:20 в оперативно-диспетчерскую службу ТУ МЧС в Николаевской области от работников железнодорожной станции поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде по ул. Фрунзе в г. Николаеве грузовой поезд наехал на мужчину.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, от полученных травм человек скончался на месте происшествия. Причина и обстоятельства трагедии выясняются.

На месте происшествия работали: аварийно-спасательное отделение ТУ МЧС в Николаевской области, следственно-оперативная группа Заводского райотдела УМВД и бригада скорой медицинской помощи.