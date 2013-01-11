В Николаеве грузовой поезд наехал на мужчину
11:02, 11 января 2013Новости регионов
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Причина трагедии выясняется
10 января в 17:20 в оперативно-диспетчерскую службу ТУ МЧС в Николаевской области от работников железнодорожной станции поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде по ул. Фрунзе в г. Николаеве грузовой поезд наехал на мужчину.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, от полученных травм человек скончался на месте происшествия. Причина и обстоятельства трагедии выясняются.
На месте происшествия работали: аварийно-спасательное отделение ТУ МЧС в Николаевской области, следственно-оперативная группа Заводского райотдела УМВД и бригада скорой медицинской помощи.
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