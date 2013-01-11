В Мариуполе наряды ГАИ вызволили из заторов 30 автомобилей

В Мариуполе Донецкой области за два минувших дня снегопадов наряды ГАИ вызволили из заторов 30 автомобилей.

Об этом УНИАН сообщили в Управление ГАИ в Донецкой области.

В сообщении говорится, что в связи со сложными погодными условиями инспекторы Госавтоинспекции Мариуполя не только следят за соблюдением Правил дорожного движения, но и оказывают помощь тем водителям, которые в силу разных причин стали «заложниками» зимней погоды.

Инспектора отмечают, что движение транспорта усложняется на участках дорог, где есть подъемы или спуски. Там, где требуется помощь водителям, инспекторы подыскивают мощный грузовой транспорт, способный сдвинуть с места застрявший автомобиль.

Наряды ГАИ постоянно объезжают город с целью выявления участков, где затруднено движение, и прилагают все усилия, чтобы разрешить ситуацию, избежав аварий, заключено в сообщении.